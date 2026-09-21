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Сотрудника украинского телевидения мобилизовали на выходе из студии

Сотрудника украинского телевидения мобилизовали на выходе из студии

В Киеве сотрудник украинского телеканала «Интер» был похищен сотрудниками ТЦК у входа в офис студии. В Киеве работник украинского телеканала «Интер» был похищен у входа в студию на глазах у коллег.

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