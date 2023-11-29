Собирает бутылки: Алла Довлатова рассказала, как сегодня живёт Александр Буйнов

Народный артист России заботится об окружающей среде и следит за чистотой района, в котором живёт.Телеведущая Алла Довлатова, живущая в посёлке Крекшино по соседству с певцом Александром Буйновым, рассказала, как сегодня живёт народный артист России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии