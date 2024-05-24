Мосбиржа хочет в среднесрочной перспективе дать доступ на азиатские рынки

Московская биржа присматривается к азиатским рынкам и, возможно, в среднесрочной перспективе предложит российским инвесторам к ним доступ к ним, пишут «Ведомости» со ссылкой на директора рынка акций площадки Владимира Овчарова.
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