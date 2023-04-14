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Сериал о панк-рок группе «Король и Шут» могут продлить на второй сезон

Сериал о панк-рок группе «Король и Шут» могут продлить на второй сезон

Первый сезон сериала «Король и Шут» включает в себя восемь эпизодов. Последний из них вышел 13 апреля, после чего поклонники панк-рок группы выступили за продолжение киноленты.

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