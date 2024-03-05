Нарышкин: есть договоренность с директором ЦРУ не допускать утечек о разговорах

Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что он придерживается договоренности с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США не допускать утечек о личных беседах.
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