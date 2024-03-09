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Вступившийся за Пугачеву иноагент Галкин открыто угрожает жене Стаса Михайлова

Вступившийся за Пугачеву иноагент Галкин открыто угрожает жене Стаса Михайлова

Ситуация вокруг Аллы Пугачевой продолжает накаляться, и судя по всему дело идет к тому, что въезд в Россию для примадонны окажется закрыт навсегда.

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Комментарии
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Александр Ткаченко
Самое интересное и что оно ей сделает? Мужа уведет? Так Михайлов по бабам а не педикам.  А Алла как всегда в жопе вместе со своим пидорасом.
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7 час.
А
Александр
пупугалкин набирает в рот говна и плюётся, страх наказания для него самый большой!!! и трахаться с дохлыми старухами безопасно!!!
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6 час.

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