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Нижегородская правда

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Инициативная группа обсудила выдвижение Владимира Путина на выборы президента

Инициативная группа обсудила выдвижение Владимира Путина на выборы президента

«Единая Россия» задействует весь ресурс — региональных отделений, общественных приемных и штабов общественной поддержки, «Молодой Гвардии» — в избирательной кампании Владимира Путина, подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на первом заседании группы.

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