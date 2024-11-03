Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Главарь косовских сепаратистов: «Россия и Китай расширили влияние на Балканах»

Главарь косовских сепаратистов: «Россия и Китай расширили влияние на Балканах»

В ходе своего визита в Швейцарию «премьер-министр» Косово Альбин Курти заявил, что Сербия представляет угрозу для Косово, Черногории, а также Боснии и Герцеговины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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фарид сабиров
Косовские бандиты вообще ни кто и их звать ни как. А амеры должны еще по всем пунктам преступлений ответить и заплатить по счетам. Бандиты они все убийцы.
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6 час.
АЖ
Александр Жучков
Всему своё время. Придёт черёд и Косову отвечать по счетам
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1 час.
СЕ
Сергей ЕВ
Косовские нацисты должны быть уничтожены
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1 час.

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