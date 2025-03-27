Мейн-кун из Миннесоты попал в книгу рекордов Гиннесса. У него самый длинный

Кот породы мейн-кун по кличке Мистер Пагсли Аддамс из американского штата Миннесота официально признан обладателем самого длинного хвоста среди домашних кошек в мире — его рекордный хвост достигает 46,99 сантиметра.
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