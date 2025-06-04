Рекордно длительная магнитная буря завершилась

Завершилась магнитная буря с рекордной продолжительностью, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук.
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