Театр абсурда
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Театр абсурда

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Вот так надо биться за русских и русский язык. Что за слова и жест депутата Латвии подняли на уши ве

Вот так надо биться за русских и русский язык. Что за слова и жест депутата Латвии подняли на уши ве

Многие пошли бы на такое? Ну, например, кто из наших депутатов или чиновников был бы настолько смел? А латвийский парламентарий - Алексей Росликов - пошел против всего Сейма.

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