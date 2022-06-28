Почему в СССР сложилась система постоянного дефицита: о причинах проблем с наличием товаров

Поговорка «Если хорошо постоять в очереди, то можно и не работать» - это именно о нем, о дефиците, который противниками советского государства был внесен в число первостепенных причин необходимости изменения существовавшей экономической системы.
Поговорка «Если хорошо постоять в очереди, то можно и не работать» - это именно о нем, о дефиците, который противниками советского государства был внесен в число первостепенных причин необходимости изменения существовавшей экономической системы.
Свежие комментарии