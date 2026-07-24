Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Председатель Думы Юрий Моисеев поздравил калужан с Днем военно-морского флота России

Председатель Думы Юрий Моисеев поздравил калужан с Днем военно-морского флота России

Дорогие калужане! Уважаемые военные моряки и ветераны ВМФ! От всей души поздравляю вас с Днем военно-морского флота России! Этот праздник напоминает нам о героическом прошлом и настоящем России - великой морской державы.

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