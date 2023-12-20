Прокуратура Стародорожского района: ограничение свободы и лишение права управления всеми видами транспортных средств со штраф...

Прокуратура Стародорожского района: ограничение свободы и лишение права управления всеми видами транспортных средств со штрафом за езду в нетрезвом видеФото: Генеральная прокуратураПрокуратура Стародорожского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя - ему инкриминировано управление .
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