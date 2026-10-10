Кухня и дом
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Кухня и дом

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Как я навела порядок на кухне: 10 предметов, которые создают хаос

Как я навела порядок на кухне: 10 предметов, которые создают хаос

Порой заходишь на кухню, вроде бы всё вымыто, столешница сияет, а ощущение захламлённости не покидает.

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