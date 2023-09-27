ВСУ эвакуировали из ЛНР вертолетом раненую «важную персону» — Марочко

Раненую «важную персону» эвакуировали на Краснолиманском направлении в ЛНР ВСУ с помощью санитарной авиации, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, сообщает 27 сентября РИА Новости.
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