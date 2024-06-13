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Хуситы атаковали принадлежащее Украине судно Verbena в Аденском заливе

Хуситы атаковали принадлежащее Украине судно Verbena в Аденском заливе

Йеменские хуситы выпустили две крылатые ракеты по принадлежащему Украине грузовому сухогрузу Verbena в Аденском заливе, детали в соцсети Х* (бывшая Twitter) приводит Центральное командование Вооруженных сил США.

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