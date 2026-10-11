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Газета.ру

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Экономист Балынин: в первые 30 дней просрочки оплаты ЖКУ пени не начисляют

Экономист Балынин: в первые 30 дней просрочки оплаты ЖКУ пени не начисляют

Если срок оплаты ЖКУ пропущен, задолженность стоит погасить как можно быстрее — по общему правилу пени начинают начислять не сразу, а с 31-го дня просрочки.

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