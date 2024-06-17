Новый приговор по делу о краже миллиарда: Кого осудили

Администратор компании-призрака, нанесшей ущерб Banca de Economii на сумму около 3,7 млн леев (более 310 тысяч долларов), приговорен к 5 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на испытательный срок в 5 лет.
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