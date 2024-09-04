При массовом побеге из тюрьмы погибли более 120 человек

Заключенные попытались совершить массовый побег из центральной тюрьмы Макала в столице страны Киншасе около 2 часов ночи по местному времени (9 часов вечера по восточному времени) в понедельник, сообщил журналистам министр внутренних дел Жакмен Шабани Луку Биханго.