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При массовом побеге из тюрьмы погибли более 120 человек

При массовом побеге из тюрьмы погибли более 120 человек

Заключенные попытались совершить массовый побег из центральной тюрьмы Макала в столице страны Киншасе около 2 часов ночи по местному времени (9 часов вечера по восточному времени) в понедельник, сообщил журналистам министр внутренних дел Жакмен Шабани Луку Биханго.

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