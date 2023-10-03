Сийярто сообщил, что мир за пределами Европы не понимает ее позиции по Украине

Мир за пределами Европы не разделяет ее мнения по кризису на Украине и не воспринимает европейских двойных стандартов по сравнению с конфликтами в других частях света, считает министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
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