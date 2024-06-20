Габриэль Атталь: победа правых на выборах лишит Украину поддержки Франции

Если после выборов во Франции к власти придут крайне правые, это приведёт к прекращению значительной поддержки Украины со стороны Парижа — такое опасение выразил французский премьер-министр Габриэль Атталь.
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