Бородину засняли на мероприятии с известным актером — Сердюкова оставила дома

Телеведущая предусмотрительно появилась на премьере в одиночестве. Ксения Бородина и Барыш Ардуч СоцсетиКсения Бородина посетила премьеру турецкого фильма «Оставь это ветру» и познакомилась с исполнителями главных ролей.