Бородину засняли на мероприятии с известным актером — Сердюкова оставила дома

Телеведущая предусмотрительно появилась на премьере в одиночестве. Ксения Бородина и Барыш Ардуч СоцсетиКсения Бородина посетила премьеру турецкого фильма «Оставь это ветру» и познакомилась с исполнителями главных ролей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии