Теплую одежду и обувь для нуждающихся собирают в Петрозаводске

Вещевую помощь можно принести на Вольную В столице Карелии открыт сбор теплых вещей для нуждающихся. Пакеты с одеждой принимают с 10:00 до 13:00 на Вольной, 1, в деревянном домике напротив храма, сообщает паблик социального центра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии