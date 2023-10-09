Теплую одежду и обувь для нуждающихся собирают в Петрозаводске

Вещевую помощь можно принести на Вольную В столице Карелии открыт сбор теплых вещей для нуждающихся. Пакеты с одеждой принимают с 10:00 до 13:00 на Вольной, 1, в деревянном домике напротив храма, сообщает паблик социального центра.