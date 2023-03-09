Военное обозрение

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Советник президента Турции озвучил сроки вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Советник президента Турции озвучил сроки вступления Швеции и Финляндии в НАТО

При определенных условиях турецкий парламент может одобрить вступление двух североевропейских государств в Североатлантический альянс.

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