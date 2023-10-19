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В Калуге прошла отчётно-выборная конференция городского совета ветеранов

В Калуге прошла отчётно-выборная конференция городского совета ветеранов

Председатель совета Евгений Янкелевич представил отчёт о работе за прошедшие четыре года. Совет оказывал всестороннюю помощь ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим малолетним узникам, труженикам тыла, ветеранам труда, вооружённых сил и правоохранительных органов.

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