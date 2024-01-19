Обозреватель Washington Post сомневается, что Украина в ближайшие месяцы получит дополнительное финансирование от США

Украина с большой вероятностью в ближайшие месяцы не получит дополнительного финансирования. Несмотря на звучащие из Белого дома заявления о якобы имеющемся прогрессе в сделке с республиканцами, те вряд ли одобрят выделение средств Киеву.
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