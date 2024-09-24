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Китай

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Эксперты обсудили в Москве пути модернизации стран БРИКС

Москва, 23 сентября /Синьхуа/ -- Симпозиум БРИКС по государственному управлению и Форум БРИКС по гуманитарным обменам, состоявшиеся в Москве в понедельник, стали диалоговой площадкой для политиков и международных экспертов, которые подвели итоги сотрудничества и обсудили пути модернизации стран Глобального Юга.

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