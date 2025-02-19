💸 Владельцам старых газовых плит грозит штраф 25 тыс. рублей. 👀 В России с 2025 года ужесточили требования к эксплуатации газового оборудования квартирах.
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💸 Владельцам старых газовых плит грозит штраф 25 тыс. рублей. 👀 В России с 2025 года ужесточили требования к эксплуатации газового оборудования квартирах.