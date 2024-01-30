СПБ биржа выпустила первые цифровые права на своей площадке

В информационной системе СПБ биржи состоялся первый выпуск цифровых прав. Их приобретение даёт право на получение зелёных сертификатов и услуг по их дальнейшему погашению, либо на альтернативное денежное требование, говорится в сообщении торговой площадки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии