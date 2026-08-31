Медведи все чаще выходят к людям - приходится даже закрывать туристические маршруты

На Сахалине в селе Лесное медведи устроили купальню в чане с водой прямо на участке местных жителей. Сначала в пластиковой емкости, установленной у частного дома, плескались два косолапых, а через некоторое время к ним присоединился третий.
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