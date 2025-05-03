Ульяновские полицейские рассказывают о своих родственниках, воевавших в годы Великой Отечественной войны

В год 80-летия Великой Победы мы обращаемся к истории, которая живёт в каждой семье. Сотрудники полиции Ульяновской области присоединились к акции «Я помню, я горжусь, служу России», чтобы рассказать о своих героях — родных, прошедших сквозь огонь Великой Отечественной войны.
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