Ульяновские полицейские рассказывают о своих родственниках, воевавших в годы Великой Отечественной войны

В год 80-летия Великой Победы мы обращаемся к истории, которая живёт в каждой семье. Сотрудники полиции Ульяновской области присоединились к акции «Я помню, я горжусь, служу России», чтобы рассказать о своих героях — родных, прошедших сквозь огонь Великой Отечественной войны.