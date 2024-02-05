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Подоляк: киевские власти проводят аудит действий ВСУ за последние два года

Подоляк: киевские власти проводят аудит действий ВСУ за последние два года

Киевские власти начали проводить аудит действий ВСУ за последние два года. Такое заявление сделал советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

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