Правительство РФ обнулило экспортные пошлины на пшеницу

Российские власти объявили о временной отмене экспортной пошлины на пшеницу до 31 декабря 2026 года. Решение принято на фоне двукратного падения экспорта зерна из-за нарушения логистики в Азово-Черноморском бассейне и стремительного снижения внутренних цен, которое грозит срывом осенней посевной кампании.