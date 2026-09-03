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Аргументы недели

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Правительство РФ обнулило экспортные пошлины на пшеницу

Правительство РФ обнулило экспортные пошлины на пшеницу

Российские власти объявили о временной отмене экспортной пошлины на пшеницу до 31 декабря 2026 года. Решение принято на фоне двукратного падения экспорта зерна из-за нарушения логистики в Азово-Черноморском бассейне и стремительного снижения внутренних цен, которое грозит срывом осенней посевной кампании.

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