Авиация Саудовской Аравии по ошибке атаковала своих союзников в Йемене

Самолеты Саудовской Аравии по ошибке нанесли удар по военному лагерю в провинции Таиз, где в тот момент находились войска подконтрольного Эр-Рияду президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади.
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