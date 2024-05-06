Депутаты заксобрания ЯНАО пожертвуют дневной заработок на нужды СВО

Ямальские парламентарии принимают участие в ежегодной акции «Зарплата одного дня». Они перечислят часть зарплаты, равную дневному заработку, для поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов СВО, сообщает пресс-служба законодательного собрания ЯНАО.
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