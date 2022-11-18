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Сборная России не обыграла Таджикистан, умер глава ФФКР Александр Горшков, Роналду жалуется на подрезанные крылья, Катар подкупает эквадорцев, Мане мимо ЧМ и другие новости

1. Сборная России сгоняла унылые нули с Таджикистаном в товарищеском матче. За игру команды нанесли всего по 3 удара в створ.

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