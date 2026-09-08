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Царьград

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Еврокомиссия одобрила покупку Украиной ракет для ПВО Patriot

Еврокомиссия одобрила покупку Украиной ракет для ПВО Patriot

Еврокомиссия одобрила заявку Украины на закупку ракет для ПВО Patriot за счёт 90-миллиардного кредита Евросоюза.

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