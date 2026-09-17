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Совет нейрохирурга Хефлингера, который поможет улучшить память и даже замедлить время

Совет нейрохирурга Хефлингера, который поможет улучшить память и даже замедлить время

Для этого правила не нужно тратить много денег или времени. Можно начать с совсем небольших изменений, и со временем вы заметите эффект.

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