«Отважные» мощно атакуют»: ВС РФ стремительно продвинулись в районе Орловки и Ласточкино: Новости СВО, к утру 23 февраля 2024 г., свежие новости о ходе спецоперации России на Украине

Последние новости СВО к утру 23.02.24 г., Актуальные сводки боевых действий, СВО последние новости, по данным российских СМИ и военных корреспондентов к утру 23 февраля 2024 года.
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