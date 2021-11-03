В Астраханской области разыскан Магомед Алханов, совершивший побег из-под стражи

2 ноября в Астрахани задержан следственно арестованный по ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст.ст. 279, 317 УК РФ Магомед Алханов, совершивший побег из-под стражи из специального медицинского учреждения 26 октября текущего года.
Происшествия7 подписчиков
Популярные статьи
- Чуть больше 15 лет по всей России 4 ноября отмечается День народного единства
- Полицейские в Амурской области изъяли из незаконного оборота одну из крупнейших партий наркотиков за последние два года
- Председатель СК России поручил принять меры в связи с обращением сотрудников ЖКХ в Республике Башкортостан о нарушении их прав
Свежие комментарии