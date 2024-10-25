Историк Матвеев: Британия фабрикует ложные доказательства против России Великобритания в нужное время и в нужном месте проводит провокации против России, фабрикуя доказательства, которые затем оказываются фейками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии