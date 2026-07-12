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Подколзин о подписаниях «Эдмонтона»: «Надеюсь, Андерсен нам поможет. Хорошее усиление в местах, которые этого требовали»

Нападающий « Эдмонтона » Василий Подколзин прокомментировал трансферы клуба в это межсезонье. «Ойлерс» подписали соглашения с голкипером Фредериком Андерсеном , защитниками Райаном Ши и Шакиром Мухамадуллиным, которого выменяли у «Сан-Хосе» за Дарнелла Нерса, а также форвардом Матье Жозефом.

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