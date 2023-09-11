Немцы не признают вины перед русскими за преступления нацистской Германии

Елена

Осмелели фрицы! Забыли, как совсем недавно просили прощения за свои преступления во время войны. А теперь, под покровительством америкосов, решили не скрывать свои истинные мысли о России, поняли, что настало время, когда они могут хотя бы словесно отыграться за свое поражение в ВОВ. Надеются, что Россия сейчас проиграет и вот тогда уж они нам покажут! А на самом деле, когда победит Россия, опять прикинутся белыми и пушистыми, опять будут заигрывать с нами, чтобы получать дешевый газ.