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Немцы не признают вины перед русскими за преступления нацистской Германии

Немцы не признают вины перед русскими за преступления нацистской Германии

Некоторое время назад набрел я на немецкий политический форум. Вижу - его ветка про дебандеризацию крупная, населенная, активная.

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Комментарии
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Елена
Осмелели фрицы! Забыли, как совсем недавно просили прощения за свои преступления во время войны. А теперь, под покровительством америкосов, решили не скрывать свои истинные мысли о России, поняли, что настало время, когда они могут хотя бы словесно отыграться за свое поражение в ВОВ. Надеются, что Россия сейчас проиграет  и вот тогда уж они нам покажут! А на самом деле, когда победит Россия, опять прикинутся белыми и пушистыми, опять будут заигрывать с нами, чтобы получать дешевый газ.
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11 час.
Елена
Твари продажные!
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11 час.
ИК
Иосиф Калинин
&quot;эта война была оборонительной войной, к сожалению необходимой защитой от русских&quot;. Виктор Суворов (Резун), конечно, очень неоднозначен, но такого он не писал!
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8 час.

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