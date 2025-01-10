В Туле врио начальника городской полиции назначен Михаил Шестаков

Напомним, бывший руководитель тульской городской полиции Василий Худык ушел на пенсию. Его место временно занимает подполковник полиции Михаил Шестаков Подполковник Михаил Шестаков назначен временно исполняющим обязанности начальника УМВД России по городу Туле.
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