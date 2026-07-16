Политика как он...
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Политика как она есть

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Экстремальная жара может нанести серьезный удар по энергосистеме США

Экстремальная жара может нанести серьезный удар по энергосистеме США

Директор отдела прогнозов Национальной метеорологической службы США Джон Готтшалк в беседе с РИА Новости заявил, что аномально высокие температуры, которые сохранятся в стране до конца июля, могут привести к серьезным последствиям.

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