Новая волна мобилизации в России - мнения разошлись: Что говорят "наверху"

Дмитрий Гурин

Ну коль в зомбоящике опять наплыв рекламы про СВО и много листовок в о/т не говоря уже об повышении и окладов и единовременных выплат, то что то грядет. Генералов бы потолковее или не давить на тех которые еще остались... Потом коррупционные разборки разбирать надо.