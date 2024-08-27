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Царьград

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Новая волна мобилизации в России - мнения разошлись: Что говорят "наверху"

Вопрос о возможности новой мобилизации в России в связи с вторжением украинских войск в Курскую область продолжает вызывать обсуждения.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Ну коль в зомбоящике опять наплыв рекламы про СВО и много листовок в о/т не говоря уже об повышении и окладов и единовременных выплат, то что то грядет. Генералов бы потолковее или не давить на тех которые еще остались... Потом коррупционные разборки разбирать надо.
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