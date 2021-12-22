С 20 декабря 2021 года налоговые инспекции возобновляют прием граждан без предварительной записи

УФНС России по Республике Крым сообщает о том, что с 20 декабря 2021 года прием и обслуживание налогоплательщиков в операционных залах территориальных налоговых органов Республики Крым будет проводиться без обязательной предварительной записи.
УФНС России по Республике Крым сообщает о том, что с 20 декабря 2021 года прием и обслуживание налогоплательщиков в операционных залах территориальных налоговых органов Республики Крым будет проводиться без обязательной предварительной записи.
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