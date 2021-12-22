Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Молодец Наталья!Мошенник, похитив...
  • Леонид Ла Рошель
    Пазл складывается, похоже, мля, ОЧЕНЬ ПОХОЖЕ, что в ближайшее время будет какая-то провокация со стороны Хохлостана. ...США призывает сво...
  • Елена Котенева
    У неЛоха такой затуманенный взгляд, хотя он его и прикрывает рукой..Эксперт назвал пр...

С 20 декабря 2021 года налоговые инспекции возобновляют прием граждан без предварительной записи

С 20 декабря 2021 года налоговые инспекции возобновляют прием граждан без предварительной записи

УФНС России по Республике Крым сообщает о том, что с 20 декабря 2021 года прием и обслуживание налогоплательщиков в операционных залах территориальных налоговых органов Республики Крым будет проводиться без обязательной предварительной записи.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх