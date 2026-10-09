МЧС планирует мобилизовать россиян в «запасе» для тушения пожаров, возникающих после атак ВСУ. В ведомстве объясняют инициативу участившимся привлечением сотрудников МЧС к тушению пожаров, возникающих «вследствие вооруженной агрессии против РФ».
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