Для так называемого украинского президента наступает «самый сложный период в идущей войне». С таким очевидным пророчеством выступает итальянское издание Panorama, посвятившее «незалежной» большой обзорный материал под названием «Долгая зима Зеленского».
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